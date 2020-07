Il Real Madrid, mediante un comunicato ufficiale, ha annunciato che il terzino brasiliano Marcelo dovrà rimanere a riposo a causa di un infortunio. Gli esami strumentali hanno evidenziato un problema all’adduttore sinistro. Zidane non vuole assolutamente rischiarlo, e lo terrà in considerazione solo in vista degli ottavi di finale di Champions, che avranno luogo il 7 agosto contro il Manchester City.