Si ferma anche la Premier League: è ufficiale lo stop al calcio inglese fino al 4 aprile

Mancava solo l’ufficialità, arrivata negli ultimi minuti: dopo Serie A, Liga e Ligue 1 (qui le ultime sulla Bundesliga), anche la Premier League si ferma per l’emergenza Coronavirus. La decisione, che coinvolge anche FA Cup, EFL Cup e WSL, è stata presa questa mattina dopo una riunione d’emergenza. Di seguito il tweet con il comunicato ufficiale:

The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England

Full statement: https://t.co/XcDyzBp4Ol pic.twitter.com/cmYjoY3LRR

— Premier League (@premierleague) March 13, 2020