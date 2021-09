Si è spento a 85 anni Luigi Agarini, ex presidente della Ternana

Si è spento a 85 anni l’imprenditore Luigi Agarini, tra la fine degli anni ’90 e gli inizi del 2000 uno dei protagonisti della vita economica e sportiva della città di Terni.

Attraverso la sua società, la Tad, insieme ai gruppi Riva e Falk, nel 1994 fu infatti uno dei partner italiani di Krupp nella privatizzazione di Acciai Speciali Terni. Dopo l’uscita di Riva e Falk fu l’ultimo socio italiano dell’acciaieria, nel 2001 passata completamente in mano alla ThyssenKrupp.

Tra il 1998 e il 2004 Agarini fu inoltre presidente della Ternana Calcio, che in quegli anni militava nel campionato di Serie B, sfiorando la promozione in massima serie.

Oltre che cavaliere del lavoro, Agarini era cittadino onorario di Terni, onorificenza che gli era stata concessa dall’allora sindaco Paolo Raffaelli. La notizia della scomparsa, avvenuta dopo una breve malattia, è stata diffusa nel giorno delle esequie. A riportarlo è l’ANSA.

Le più sentite condoglianze da parte di Alfredo Pedullà e della sua redazione.

Foto: logo Ternana