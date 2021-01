Si è spenta a due anni la figlia del calciatore Emiliano Tortolano

Si è spenta Ginevra, figlia di Emiliano Tortolano, calciatore di Ostia tesserato per il Latina calcio ed ex capitano dell’Ostia Mare, cresciuto nelle giovanili della Roma. Il 31enne ha dato il triste annuncio attraverso il suo profilo Facebook: “Volevo ringraziare tutte le persone che si sono interessate per mia figlia. Il mio angelo è volato in cielo è andata a riposarsi è andata a trascorrere un’altra vita lassù senza sofferenza”.

A Ginevra erano state diagnosticate delle patologie a pochi mesi dalla nascita, nella giornata di ieri era stata ricoverata a seguito di un malore. Tortolano aveva chiesto a tutti di pregare ma stanotte è arrivata la tragica notizia.