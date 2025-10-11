Si è sbloccato Camarda. Primo gol in Serie A, poi con l’Italia U21: le due settimane d’oro di Francesco

11/10/2025 | 13:35:24

I gol di Camarda erano nell’aria, adesso sono arrivati. La prima rete in Serie A con la maglia del Lecce due settimane fa, poi un gol da record con l’Italia U21 siglato ieri con tanto di record, visto che Camarda, a 17 anni e 7 mesi, è diventato il giovane marcatore di sempre nella storia dell’Italia U21, superando il record che fino a ieri sera era di Sieydou Fini. Nessun urlo di gioia rimasto in gola, come accaduto lo scorso anno in Champions con il Milan quando il Var gli annullò la gioia più grande. E adesso viene il bello per l’attaccante di proprietà del Milan che vuole confermarsi dopo averci preso gusto con i gol. Ora lo attendono altri test sia con gli Azzurrini che con la squadra di Di Francesco, riuscita a smuovere la classifica con 4 punti nelle ultime due giornate.

FOTO: X Azzurri