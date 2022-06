Si avvicina l’Europeo femminile, Bertolini: “Avventura nuova da affrontare con sacrificio”

A distanza di un anno dalla vittoria dell’Europeo maschile, questa volta è la nazionale femminile ad esser impegnata nella competizione europea. L’avventura azzurra partirà in Inghilterra dal 6 Luglio e le azzurre se la vedranno con la Francia. Di questo e molto altro ha parlato il CT Milena Bertolini nell’intervista al Corriere della Sera.

Queste le sue parole. “Abbiamo tanta fame. In Inghilterra, all’Europeo, inseguiremo un piacere personale e collettivo. Però ho avvertito le ragazze: non ci dobbiamo portare dietro il peso del passato e di quel Mondiale felice. Affogheremmo. Il gioco come filo conduttore, la gestione della palla, il calcio palla a terra, la compattezza di una squadra che si aiuta, con giocatrici sempre vicine, collegate. Partire bene significa indirizzare il girone: saremo obbligate a fare una partita di altissimo livello. Le altre? L’Islanda è molto fisica, il Belgio più simile a noi come caratteristiche. Ada Hegerberg, bomber della Norvegia: mi colpisce molto la sua forza interiore. Oltre ad essere tecnicamente fortissima, ha avuto il coraggio e il carisma di rinunciare alla Nazionale fino a quando la Federazione non ha concesso la parità di trattamento con gli uomini. Tanto di cappello. E Alexia Putellas, che ha vinto l’ultimo Pallone d’Oro: è leader della Spagna, una delle grandi favorite del torneo con l’Inghilterra padrona di casa. A seguire Svezia, Germania e Francia. L’Italia di Mancini ha vinto l’Europeo facendo qualcosa di eccezionale, uno svuotamento era fisiologico: è un fatto inconscio, difficile da gestire. Tenere alta la bandiera è una responsabilità che ci prendiamo ben volentieri”.

Foto: Sito FIGC