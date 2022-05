Si avvicina la finale di Champions League: la coppa comincia il viaggio verso lo Stade de France

Manca sempre meno alla finale di Champions League, che alle 21:00 vedrà Liverpool e Real Madrid sfidarsi per vincere la Coppa dalle grandi orechie. Come apprendiamo dal video che qui vi mostriamo, il trofeo ha cominciato il proprio viaggio verso lo Stade de France, teatro dello scontro.

The 🏆 begins the journey to the Stade de France!#FedExEurope | #UCLtrophydelivery pic.twitter.com/29BpGFB9N0

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 28, 2022