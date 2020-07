Show Milan, tre schiaffi alla Lazio. E la Juve vola a “più 7”

Milan show all’Olimpico: i Rossoneri di Stefano Pioli, infatti, schiantano la Lazio con un secco 3-0 che lascia pochi dubbi sulla prestazione in campo. Ospiti in vantaggio al ’23, con Hakan Calhanoglu – che poco dopo lascerà il campo per infortunio – che segna un gol magistrale mandando la palla di poco sotto l’incrocio. Nel finale della prima frazione, poi, arriva il raddoppio: fallo di mano in area di rigore di Radu, che costringe l’arbitro a fischiare il penalty. Dal dischetto, Zlatan Ibrahimovic non sbaglia. Nella ripresa, poi, tocca al neoentrato Ante Rebic chiude i giochi: dopo un bell’1-2 con Bonaventura, il croato batte facilmente Strakosha per il 3-0 che lo porta ad essere il primo calciatore del Milan a raggiungere la doppia cifra in questa stagione.

Foto: profilo Twitter ufficiale AC Milan