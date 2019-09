Show di Lautaro: l’Argentina batte 4-0 il Messico con una tripletta del suo Toro

Con gli arrivi di Lukaku e Sanchez, all’Inter ci si chiede se in effetti questa per Lautaro Martinez possa realmente essere una stagione nella quale dover scalare le gerarchie per meritare un posto nell’undici titolare di Antonio Conte. Il Toro ha dimostrato già lo scorso anno di poter essere un tassello importante per la formazione nerazzurra, eppure la sua centralità nel progetto non sarà quantomeno scontata. Ecco allora che a rilanciare con forza la sua candidatura ci ha pensato lo stesso diretto interessato, che nella notte ha segnato una tripletta al Messico nella vittoria per 4-0 della sua Argentina. Il primo con il mancino dopo uno slalom tra i difensori avversari, il secondo ancora di mancino, ma su un taglio in verticale alle spalle dei centrali. Il terzo con il suo piede preferito, dopo un’azione che è un mix delle prime due. Avviso ai naviganti: Lautaro non ha intenzione di lasciare il suo posto all’accoppiata Sanchez-Lukaku.

Foto: twitter ufficiale Argentina