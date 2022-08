Show di Depay, ma Mahrez pareggia al 99′: finisce 3-3 l’amichevole tra Barça e City

Amichevole di lusso tra Barcellona e Manchester City allo Spotify Camp Nou. A sbloccare la partita al 21′ sono stati gli ospiti guidati da Pep Guardiola, con Julián Álvarez abile a sfruttare un errore in fase difensiva degli spagnoli. Aubameyang ha riportato in parità il risultato al 29′, capitalizzando al massimo la sponda di Busquets su calcio di punizione calciato da Rafinha Nella ripresa è entrato Depay al posto di Aubameyang, ed è subito spettacolo: l’olandese ha prima servito un assist per il provvisorio 2-1 di De Jong al 67′ e poi ha segnato il terzo gol dei catalani al 79′, servito alla perfezione da Sergi Roberto. Nel mezzo, al 70′, la rete del Manchester City a firma di Palmer. Una vittoria soltanto sfiorata per gli uomini di Xavi, infatti al 99′ Mahrez ha riportato il punteggio in parità trasformando il rigore procurato da Haaland. Grande serata di calcio a Barcellona, l’amichevole termina 3-3.

Foto: Twitter Barcellona