L’attaccante della Roma Eldor Shomurodov ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match casalingo contro il Verona vinto per 1-0: “Vogliamo arrivare in Champions League e per questo dobbiamo vincere queste partite. Prima della gara il mister ha detto che sarebbe stato difficile e così è stato. I tifosi hanno aiutato”.

Foto: Instagram Roma