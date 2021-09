Shomurodov su Mourinho: “È un grande psicologo, è interessante lavorare con lui”

Eldor Shomurodov ha subito conquistato la Roma grazie alle sue buone prestazioni. L’attaccante, arrivato in giallorosso dal Genoa, ha parlato ai microfoni del portale uzbeko championat.asia. Il giocatore si è soffermato anche su José Mourinho: “Non c’è pressione nel lavorare con lui. In squadra lavoriamo tutti per l’obiettivo comune. Il primo incontro è stato emozionante, ora siamo come un maestro e il suo studente. È un grande psicologo, è interessante lavorare con lui. Gli allenamenti sono davvero interessanti. Ha parlato prima con il mio agente e poi con me. Mourinho sa che io posso giocare anche come esterno”.

Foto: Twitter Roma