Shomurodov: “Sogno i mondiali con l’Uzbekistan. Mi ispiro a Torres e Drogba. L’assist al derby? Non vivo di ricordi, cerco sempre di migliorarmi”

Il giovane youtuber russo, Maxim Istonin, attraverso un video youtube pubblicato sul canale ufficiale del Genoa, ha intervistato l’attaccante del Grifone, Eldor Shomurodov. Subito il calciatore uzbeko ha voluto far chiarezza su come si legga il nome: “Eldòr, non Èldor”.

Sui suoi inizi con il pallone e sul suo modello di ispirazione: “Ho iniziato a 6-7 anni, nella mia famiglia ci sono tanti calciatori, come mio padre, i miei zii e mio fratello. Forse per questo ho sempre avuto tanto interesse per il calcio. Mio padre era un bravo attaccante, voglio diventare come lui, anche se da piccolo i miei modelli erano Fernando Torres e Didier Drogba”.

Sul perchè abbia scelto il numero 61 sulla maglia: “Non sapevo quale prendere e ho deciso di prendere quello della nostra regione della Russia, per ringraziare i miei tifosi per il supporto e mi impegnerò molto per giocare bene e farli divertire”.

Sulle differenze tra Genova e Rostov: “Mi piace molto, è una bella città di mare con un grande centro storico. Qui ci so molte persone che tifano Genoa e che seguono il calcio”.

Sull’assist contro la Samp che ha dato il via alla rimonta: “Abbiamo segnato in quell’occasione ma non vivo di ricordi e cerco di migliorarmi sempre, la gioia mi dura massimo un giorno, poi mi concentro sulla partita successiva”.

Sugli obbiettivi per il futuro: “Come sempre cerco di migliorare ponendomi obiettivi sempre più alti. Vorrei vincere il più possibile con il Genoa. Sarò contento se la squadra raggiungerà buoni risultati. Poi sogno di portare l’Uzbekistan ai Mondiali”.

Foto: Instagram shomurodov