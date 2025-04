Shomurodov risponde a Locatelli, parità tra Roma e Juventus all’Olimpico (1-1)

Termina in parità la sfida dell’Olimpico tra Roma e Juventus: 1-1. I primi venti minuti di partita sono un assolo Juve: i bianconeri costruiscono trame di gioco e costringe la Roma a rimanere rintanata. Il primo squillo della Roma arriva al 25’: Cristante a rimorchio di Dovbyk, ci mette una pezza Kalulu. La gara si accende e arriva un’altra super occasione per la Juve: Weah affonda a sinistra, Nico Gonzalez stacca e gira di testa, la traversa aiuta Svilar nell’evitare di raccogliere il pallone in fondo al sacco. A legno risponde legno: colpo di testa di El Shaarawy su cross dalla destra si stampa sul palo, Di Gregorio sembrava comunque in controllo. La gara si è sbloccata al 41′ con la rete di Locatelli. Ottimo inserimento in area sulla destra di Kalulu, che crossa dalla line di fondo. Una deviazione di Celik si trasforma in un assist per Locatelli, che calcia al volo da fuori area e trafigge Svilar. Ranieri cambia subito nella ripresa: fuori Hummels, dentro Shomurodov. E la mossa dà subito i suoi frutti. Il gol arriva su calcio d’angolo: battuta sul primo palo, Ndicka severa e Di Gregorio respinge. Sui piedi dell’uzbeko che, dimenticato da Kalulu, infila in rete il tap-in. Termina così 1-1 all’Olimpico.

Foto: Instagram Roma