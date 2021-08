Shomurodov: “Alla Roma grazie a Mourinho, voglio portare trofei in città”

Subito dopo la presentazione di Matias Vina, è andata in scena anche quella di Eldor Shomurodov. Ecco le parole dell’attaccante uzbeko:

Sul suo arrivo tardivo in una piazza di alto livello

“Forse dipende dal fatto che ogni anno ho provato a pormi obiettivi per migliorarmi. Non è importante a che età sia arrivato qui, ma solo esserci e ne sono felice. Non vedo l’ora nelle prossime partite di dimostrare quello che valgo e di vincere qualcosa per la Roma e con la Roma. Prima di arrivare qui ero concentrato sul migliorare me stesso senza mettermi troppa fretta. Ora devo pensare al bene della mia squadra. Quello che dobbiamo raggiungere è la vittoria e non solo di qualche partita ma anche di alcuni trofei. Il punto di riferimento è quello: dare una mano alla squadra. Voglio portare dei trofei in città”.

Sul suo ruolo e sulla coesistenza con Abrham

“Devo dire che sul ruolo sia che giochi largo o al centro per me non c’è differenza. Mi trovo bene in entrambi. Abraham? La cosa importante è che tutto venga deciso per il bene della Roma. Se giocherò con lui lo farò, se mi verrà chiesto di aspettare lo farò”.

Su Mourinho

“Ci siamo visti due anni fa a Mosca e ci siamo conosciuti. Quando è arrivata la notizia dell’interesse della Roma non ho potuto tergiversare. La Roma è un top club e poi Mourinho è stato uno dei motivi per cui ho deciso di venire, è uno dei migliori al mondo e voglio crescere con lui”.

Foto: Twitter Roma