Shomurodov convince: l’uzbeko sempre più al centro della Roma

Senza ombra di dubbio, Shomurodov è la più grande sorpresa di questa Roma, ma non per Ranieri. L’allenatore romano e romanista ha sempre puntato su di lui, anche quando le sirene della sessione invernale di calciomercato sembravano portarlo lontano dalla Capitale. L’uzbeko sta ripagando la fiducia di Claudio a suon di grandi prestazioni e, nel caso della gara contro il Monza, con il gol del 2-0. La sensazione è che la formazione giallorossa con Eldor in campo abbia una manovra più fluida, naturale e riesca ad arrivare con maggiore facilità in porta rispetto a quando in campo c’è Dovbyk. E ciò sembrava impensabile all’inizio del campionato, soprattutto per i tanti soldi spesi per portare l’ucraino nella Capitale. Adesso, però tutto sembra girare a favore del numero 14 che, passo dopo passo, sta diventando sempre più importante per la Roma.

FOTO: Instagram Shomurodov