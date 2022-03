Shomurodov: “Non ho mai detto di voler lasciare la Roma. Sono felice, voglio aiutare i compagni”

L’attaccante della Roma, Eldor Shomurodov, ha voluto chiarire sui social alcune sue dichiarazioni in cui ha detto che sarebbe stato pronto a lasciare la Capitale in caso non avesse trovato maggiore spazio.

Queste le sue parole su Instagram: “Ciao a tutti. Ho letto che, in base alla traduzione di una mia intervista, avrei fatto capire di essere pronto ad andare via se non dovessi giocare. Non ho mai dichiarato questo. Sono felice di far parte della Roma e voglio solo lavorare ogni giorno meglio per aiutare i miei compagni e il mister”.

Foto: Twitter Roma