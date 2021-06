Shomurodov: “Mai parlato con altri club, a luglio mi unirò al raduno del Genoa”

In un’intervista ai media locali, Eldor Shomurodov, ha parlato dal ritiro della Nazionale uzbeka affrontando il tema legato al suo futuro: “Non ho ancora parlato con il club ma tornerò al Genoa. Ho un contratto, mi unirò al raduno nel mese di luglio. Io non ho mai parlato con nessuno, con nessun altro club. Ho saputo tutto leggendo i giornali. Credo di aver fatto una buona stagione, considerato che si trattava della mia prima volta in Serie A. Se un giocatore è soddisfatto, smette di crescere: io invece continuerò ad impegnarmi per andare avanti sulla strada”.

Foto: Twitter Genoa