Shomurodov-gol in Svezia-Uzbekistan: Mou può sorridere

Non sarà servita sicuramente ad evitare la sconfitta alla sua nazionale, ma la rete messa a segno da Eldor Shomurodov in Svezia-Uzbekistan (2-1, amichevole) ha un significato ben preciso: ci sono anch’io. Questo avrà pensato l’attaccante che ha appena iniziato la sua nuova esperienza con la maglia della Roma. Finora, per lui, una presenza da titolare condita da gol (contro il Trabzonspor) e tre scampoli di partita. Mou può sorridere. Shomurodov si candida ad essere la freccia in più nella faretra dello Special One.

Foto: Twitter Roma