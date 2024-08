Shock Yamal: il padre è stato accoltellato in un parcheggio

Mounir Nasraoui, padre del giocatore del Barcellona Lamine Yamal, è stato accoltellato questa notte in un parcheggio di Mataró, come ha appreso il quotidiano spagnolo La Vanguardiae. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Can Ruti di Badalona e la sua prognosi è grave. La polizia sta lavorando sull’accaduto, che è ancora presto per capire come sia avvenuto, ma l’aggressione potrebbe derivare da una precedente rissa per ragioni sconosciute.

Foto: Instagram Yamal