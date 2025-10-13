Shimon (CT Israele): “Contro l’Italia dovremo dare il massimo. Vogliamo fare grandi cose per questo popolo”

13/10/2025 | 19:40:03

Il CT della nazionale israeliana, Ben Shimon, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Italia. Queste le sue parole:

“Sarà importante mantenere equilibrio, non si possono segnare nove gol in ogni partita. Sappiamo che quella contro l’Italia non è mai una partita facile: dovremo dare il massimo e giocare secondo il nostro stile. La partita con la Norvegia? Probabilmente abbiamo commesso qualche errore, ma cerchiamo sempre di dare il nostro meglio. Vincere domani? Crediamo sempre nella nostra nazionale. Abbiamo calciatori e ragazzi capaci di affrontare una nuova partita senza pensare all’ultima sconfitta, anche se è arrivata in maniera un po’ amara. Vogliamo fare grandi cose per questo popolo e per i nostri tifosi, e siamo molto concentrati”.

