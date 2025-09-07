Shimon (CT Israele): “Conosciamo bene l’Italia. Non possiamo concederci distrazioni. Ma ce la giocheremo”

07/09/2025 | 21:41:04

Il CT di Israele, Ran Ben Shimon, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Italia.

Queste le sue parole: “Non possiamo permetterci rilassamenti, la sfida contro la Moldavia mi ha dato molto su cui riflettere ed i sostituti sono entrati e hanno fatto tutti bene, dal primo all’ultimo. Non ho intenzione di adottare un sistema di gioco specifico per la partita contro l’Italia di domani, quindi non posso dire con certezza se giocheremo con 4 o 5 difensori, perché devo ancora decidere. Abbiamo già giocato contro di loro nella scorsa stagione e li conosciamo abbastanza bene. Sono forti ma noi ce la giocheremo”.