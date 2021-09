Shevchenko: “Che bravi Pioli e Maldini, il Milan può vincere lo scudetto”

Lo storico ex attaccante del Milan Andriy Shevchenko ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato delle principali vicende di casa rossonera. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Sull’operato della società e di Pioli

“Bravissimo Maldini, ha fatto ottimi acquisti. La squadra è cresciuta tantissimo, i giocatori sono più convinti e trasmettono passione. Pioli ha fatto un grande lavoro”.

Sulle prime partite

“Mi ha colpito del Milan l’essere una squadra viva, con un gran bel ritmo. Una squadra piacevole da vedere, che gioca con facilità e che altrettanto facilmente riesce a costruire ottime azioni. Mi piace, sarà lì fino alla fine per provare a vincere lo scudetto”.

Sulla corsa scudetto

“Milan rivale di chi? Dell’Inter, che ha cambiato molto ma resta competitiva. E poi del Napoli, della Roma. E della solita Juve, è partita male ma sa sempre come rialzarsi. Vedo grande equilibrio, sarà ancora più bello proprio per questo”.

Sulla Champions League

“Il girone è il più tosto in assoluto. Non è un dramma se escono, non potrà mai essere considerato un fallimento. La squadra è competitiva e ha chance di passare il turno. E poi vediamola anche dalla parte degli avversari: pescare il Milan in quarta fascia è una sfortuna, per loro”.

Foto: Twitter Euro 2020