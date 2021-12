Shevchenko: “Vittoria meritata. Mercato? Stiamo lavorando per individuare i rinforzi necessari”

Andriy Shevchenko, tecnico del Genoa ha parlato così a Italia1 dopo il successo di Coppa Italia sulla Salernitana per 1-0: “Liberazione? Forse è un po’ esagerato, ma certamente è una boccata d’ossigeno che ci serviva per ritrovare fiducia. Ritengo sia stata una vittoria meritata, fatta eccezione per un calo nella parte centrale del match credo che i ragazzi si siano ben comportati anche grazie all’approccio positivo di chi è subentrato. Sapevo che avrei trovato delle difficoltà, ma piano piano stiamo cercando di lavorare per risalire la china. Ora abbiamo due partite di campionato teoricamente proibitive, ma proveremo a fare il massimo prima di programmare il calciomercato. Stiamo lavorando già da un po’ di tempo per individuare i rinforzi necessari. Per ora, però, siamo felici di questo 1-0 contro la Salernitana”. Foto: Twitter Genoa