Shevchenko: “Un giorno vorrei tornare al Milan come allenatore, è uno dei miei obiettivi”

Intervenuto in diretta Instagram insieme al giornalista Carlo Pellegatti, l’ex-attaccante del Milan e attuale CT dell’Ucraina, Andriy Shevchenko, ha parlato del suo futuro, manifestando la volontà di tornare in rossonero: “Un giorno voglio tornare al Milan come allenatore. Il Milan sempre nel mio cuore, ho un grande affetto per i suoi tifosi. Vediamo quando e se succederà, ma uno dei miei obiettivi è tornare in rossonero come allenatore. Io però adesso penso solo all’Ucraina, sono concentrato solo sulla nazionale.”

Foto: Klankosova TV