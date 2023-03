Shevchenko su Mudryk: “Fa parte di un progetto ambizioso ed è in buone mani”

L’ex attaccante ucraino del Milan, Andriy Shevchenko ha difeso il connazionale Mykhaylo Mudryk. Il ventiduenne ex Shakhtar sta avendo difficoltà nei suoi primi mesi al Chelsea, in Inghilterra ancora non ha siglato la prima rete. Le parole dell’ex calciatore: “Avrei voluto arrivare io al Chelsea alla sua età. La cosa che mi ha aiutato sia a Milano che a Londra è stata immergermi nella cultura, poter studiare la lingua e quindi comunicare bene con i miei compagni. Questo fa acclimatare più in fretta, è importante quando cambi nazione. Il Chelsea ha preso un giocatore di talento quando è ancora molto giovane, è per il futuro. Ha mosso bene il primo passo arrivando al Chelsea, fa parte di un progetto ambizioso ed è in buone mani. La decisione di metterlo subito dentro è perché il club crede nel suo talento”.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea