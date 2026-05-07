Shevchenko: “Sono sicuro che l’Italia troverà il modo di tornare a competere ai massimi livelli”

07/05/2026 | 21:22:16

Intervenuto all’evento Portugal Football Summit Podcast, Andry Shevchenko, ex stella del Milan , si è soffermato su alcuni temi, parlando così del nostro calcio: “Sono sicuro che l’Italia troverà il modo di tornare a competere ai massimi livelli. Mi è dispiaciuto molto il ko contro la Bosnia, perché un Paese come l’Italia è un Paese di calcio, e questa è la terza volta che non si qualifica al Mondiale”.

Con i rossoneri poi ha vinto la Champions League: “Era un sogno che si avverava. Da bambino sognavo di diventare un calciatore professionista e giocare per la Dinamo Kiev. Ho avuto la possibilità di vincere la Champions con loro, ma non è successo. Poi, quando sono arrivato al Milan, ho avuto una grande occasione di vincerla. E quando è accaduto, ho sentito di aver realizzato il mio sogno. Ho anche sentito di aver scritto qualcosa di importante nel libro del calcio”.

Foto: Instagram Shevchenko