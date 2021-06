Shevchenko: “Noi e l’Austria sullo stesso livello. No al pareggio”

Intervenuto in conferenza stampa, Andriy Shevchenko, ct dell’Ucraina, ha parlato della partita in vista contro l’Austria di oggi. Ricordiamo che una delle due squadre affronterà l’Italia negli ottavi di finale di sabato sera a Wembley: “Basta con le chiacchiere su un pareggio che andrebbe bene a tutti, non è giusto. La nostra squadra si sta preparando per questa partita e ne conosce bene l’importanza. Credo che Ucraina e Austria siano sullo stesso livello, giocheremo con responsabilità cercando di capire cosa ci serve per poter continuare l’Europeo. L’Austria è una squadra solida e compatta, con calciatori di qualità come Alaba e uno stile di gioco preciso. Vanno affrontati con grande attenzione, ma ci faremo trovare pronti”.