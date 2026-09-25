Shevchenko: “Noi con il calcio dobbiamo cercare di dare sollievo. Il Milan è sempre nel mio cuore”

25/09/2026 | 14:00:34

L’ex attaccante del Milan, Andriy Shevchenko, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Se a 50 anni mi sento il simbolo di una nazione? No. I simboli sono altri, adesso è il tempo dei veri eroi, che difendono il Paese, che fanno parte dell’esercito e della resistenza. In questi 5 anni ho visto il loro coraggio. Non si possono fare paragoni con i nostri compiti. Noi con il calcio dobbiamo cercare di dare loro sollievo, un sorriso, perché guardano le partite e so che fa loro piacere se la squadra gioca bene. Le date memorabili della mia carriera? Ricordo bene il giorno della prima convocazione nelle squadre giovanili della Dinamo Kiev, e quando ho giocato le prime partite in Champions contro Barcellona, Real, Bayern. Poi il passaggio al Milan e le grandi stagioni, la Champions vinta. E altri momenti eccezionali come la prima qualificazione dell’Ucraina per il Mondiale, le gare con il Chelsea e la coppa d’Inghilterra vinta, l’Europeo in Ucraina. E il Pallone d’oro: terzo ucraino a vincerlo, motivo di grande orgoglio. Cosa ne penso del mio Milan? Il Milan è sempre nel mio cuore e sarò sempre suo tifoso. E anche l’Italia è sempre nel mio cuore, è la mia seconda patria. Non lo dico per fare piacere a qualcuno, ma perché è vero”.

Foto: Instagram Shevchenko