Shevchenko: “Nessuno ha la bacchetta magica, ma bisogna costruire un progetto preciso”

Shevchenko ex attaccante del Milan ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta Dello Sport dove parla della situazione attuale del diavolo. Ecco le sue dichiarazioni:

Sul momento: “Nessuno ha la bacchetta magica, ma bisogna costruire un progetto preciso.Non lo vedo tanto bene. I risultati non aiutano, c’è un po’ di confusione, c’è tanta polemica. Lo dico da tifoso del Milan, da uno che vuole bene alla squadra, che vuole bene alla società e che vuole bene ai tifosi. Penso che si devono avere le idee più chiare, soprattutto per la prossima stagione. In momenti così difficili bisogna stare più uniti. Bisogna cercare di creare un momento positivo. Per esempio, vincere la prossima partita contro il Lecce potrebbe aiutare tanto”.

Sulla società e sul passato: “Serve più chiarezza. Non riesco a dare giudizi, ma mi sento di dare questo consiglio, di guardare avanti e riuscire a migliorare la situazione perché il Milan è una squadra speciale. Lo sanno tutti, c’è tanta pressione e tanta responsabilità quando sei nel Milan. Anche nel nostro Milan abbiamo passato momenti difficili. Però c’era un vero capitano in campo, Paolo Maldini. C’era una grande figura come Adriano Galliani, c’era una società che è sempre stata dietro ai giocatori e agli allenatori. Nei momenti difficili bisogna unirsi di più e credere nel progetto».