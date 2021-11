Shevchenko: “L’Udinese è una squadra molto fisica. Stiamo lavorando bene, c’è bisogno di sacrificio”

Il tecnico del Genoa, Andriy Shevchenko, ha presentato la gara contro l’Udinese.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto un buon lavoro. La squadra piano piano comincia a capire di più la nostra cultura del lavoro. Io sono molto soddisfatto. I ragazzi hanno approcciato questa settimana con la giusta mentalità”.

Sugli infortunati: “Purtroppo non ci sono notizie positive. Destro adesso rientra ma non può ancora allenarsi con la squadra, dovrà fare ancora un lavoro a parte. Però speriamo che per la prossima settimana piano piano iniziamo ad inserire lui in gruppo. Criscito e Caicedo ne avranno ancora per un po'”.

Sul turnover: “Dobbiamo valutare tutto. La prossima settimana abbiamo una partita difficile e poco tempo per recuperare. Sicuramente facciamo un po’ di turnover ma dobbiamo valutare dopo la partita le condizioni dei giocatori”.

Sull’Udinese: “E’ una squadra un po’ inglese. Una squadra che è molto diretta, con giocatori fisicamente molto forti. Sono molto pericolosi sui calci piazzati. E’ una squadra che non fa possesso palla e gioca molto in verticale”.

Su Beto: “Un giocatore molto potente, alto e che tiene molto la palla. Solo con il gioco di squadra. Un giocatore singolo può incidere sull’episodio ma noi dobbiamo essere molto più decisivo”.

Foto: Twitter Genoa