Shevchenko: “La mia gente e la mia famiglia sono in pericolo. Vi prego, fermate tutto questo”

Andriy Shevchenko, ex CT dell’Ucraina, ex stella del Milan ed ex allenatore del Genoa, ha scritto sui suoi profili social, lanciando un appello affinché l’invasione russa in Ucraina si possa fermare.

Queste le sue parole: “Al mattino presto è cominciata una guerra su vasta scala iniziata dalla Russia. La mia gente e la mia famiglia sono in pericolo. L’Ucraina e il suo popolo vogliono la pace e mantenere l’integrità territoriale. Per favore, vi chiedo di sostenere il nostro Paese e di chiedere al governo russo di fermare questa aggressione e violazione del diritto internazionale. Vogliamo solo la pace. La guerra non è necessaria. La guerra non è la risposta”.

