Shevchenko: “Il VAR? La tecnologia aiuta. Mondiali? Per me l’Italia ce la farà”

23/03/2026 | 20:56:46

Andriy Shevchenko, ex stella del Milan e dal calcio internazionale, ha parlato a margine del Legends Trophy di Padel

Queste le sue parole: “Il VAR? Bisogna valutare tutto molto bene. La tecnologia aiuta, anche se tanta gente non è contenta”.

Gattuso è carico? “Sarà carico al 100%, bisogna trattenerlo perché non carichi troppo i giocatori. Avendo così poco tempo, può solo lavorare sulla testa dei giocatori. Per me ce la fa l’Italia. Per l’Ucraina sarebbe un sogno arrivare ai Mondiali: la nostra gente sta aspettando questo regalo”.

Foto: Instagram personale