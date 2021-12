Shevchenko: “Ho fatto fatica anche a fare la formazione. Troppe assenze. Ma ci abbiamo messo impegno”

Andryi Shevchenko, tecnico del Genoa, ha commentato la sconfitta contro la Juventus.

Queste le sue parole a Dazn: “Abbiamo cercato di stare in partita. Oggi la squadra ha messo impegno, ma è stato difficile mettere in campo una formazione per via delle tante assenze. Non abbiamo creato niente, ma nel secondo tempo qualcosa abbiamo fatto pur non riuscendo a concretizzare”.

Sul modulo: “In questo momento giochiamo col 3-5-2 perché i giocatori disponibili sono questi. Abbiamo perso Rovella, Sturaro e Badelj: vediamo domani se qualcuno rientra. Prepariamo il derby e cerchiamo di fare il massimo”.

Sugli attaccanti: “Abbiamo provato a mettere centrocampisti e attaccanti più vicini, però abbiamo fatto fatica soprattutto nel primo tempo. Ekuban ci ha provato, Bianchi ha fatto qualche presenza in Serie A. Dobbiamo lavorare e cercare di migliorare. Abbiamo provato a mettere in campo qualche schema per mettere in difficoltà la Juve”.

Sugli infortunati: “Dobbiamo aspettare il rientro di giocatori importanti. La loro assenza pesa tanto: speriamo di recuperarli e che entrino subito in forma, Stasera ho fatto fatica anche a fare la formazione”.

Su Pandev: “Elemento fondamentale per noi, per questo cerchiamo di gestirlo. Vediamo come starà prima del derby: stiamo pensando già a quella partita”.

Sul derby: “Sarà il mio primo derby, per adesso ho sentito tanti che parlano di una partita particolare”. Foto: Twitter Genoa