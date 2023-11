Shevchenko: “Grazie Italia, ma stasera tifo Ucraina. È la nostra chance per dare felicità ai ragazzi al fronte”

Intervenuto ai microfoni del TG1 sulla Rai, Andrij Shevchenko ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio di Ucraina-Italia, gara molto speciale per l’ex attaccante del Milan ed ex allenatore del Genoa: “Significa tanto per noi, si può dare soddisfazione e sollievo a tanti ragazzi che sono in guerra, in prima linea, da mesi. Per noi è la chance di dare un po’ di felicità a loro. Siamo pronti: rispetto tantissimo l’Italia che è una grande squadra, ma spero che oggi vinca l’Ucraina”.

Foto: Klankosova tv