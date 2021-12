Shevchenko: “Gol dell’1-0 regalato alla Samp. Raggiungere la salvezza sarebbe come vincere la Champions League”

Shevchenko ha parlato a DAZN dopo la sconfitta nel derby: “È una delusione sicuramente, nessuno vuole perdere il derby. Speravamo di fare una bella partita, invece abbiamo preso subito gol. La squadra non è stata brillante nel primo tempo, abbiamo regalato l’1-0. Nella ripresa abbiamo avuto una reazione giusta, la squadra ha creato occasioni. Però bisogna iniziare così, avere coraggio e continuità. Quando sono arrivato qua ho visto bene il calendario, non mi lamento mai ma abbiamo avuto tante difficoltà con tantissimi giocatori assenti. Con il ritorno di Destro abbiamo ritrovato il gol. Salvarci è come vincere la Champions, abbiamo tante occasioni per farlo e vogliamo raggiungere questo risultato”.

FOTO: Twitter Genoa