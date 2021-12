Shevchenko: “Destro è un po’ affaticato, ma dovrebbe recuperare. Dobbiamo valutare Cambiaso e Vanheusden”

Andriy Shevchenko, allenatore del Genoa, ha rilasciato delle dichiarazione in vista della partita di domani contro l’Atalanta. Ecco le sue parole: “Come sta Destro dopo gli sforzi ravvicinati? È un po’ affaticato giustamente, ma penso recupererà per domani. La condizione di Mattia sta crescendo, è importante per noi, si muove bene in area e anche con la Lazio si è mosso bene, in area era al posto giusto sui cross”.

Su Cambiaso e Vanheusden: “In questo momento penso il dottore stia valutando, non voglio andare oltre. Giustamente i tempi devono essere decisi dal dottore, spero di recuperare qualcuno e di non perdere nessuno.Oggi valutiamo Cambiaso e Vanheusden, spero di non perderli”.

Foto: Twitter Genoa