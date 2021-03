Shevchenko: “Bello vedere che il Milan è tornato, sta facendo un grande campionato. Non sono sorpreso, c’è un bel progetto”

A presentare il match di questa sera tra Milan e Napoli ci ha pensato Andriy Shevchenko. L’ex attaccante rossonero, intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato della formazione di Pioli, ma anche dei suoi ex compagni di squadra, Maldini e Gattuso, che stasera, con ruoli diversi, saranno avversari nella sfida del “Meazza“. Queste le parole dell’ucraino: “Non sono sorpreso della prestazione del Milan contro il Manchester e neppure di quello che sta facendo in Italia. Pioli guida la squadra con serietà e tante buone idee. Qualificazione ai quarti? La squadra mi pare umile e concentrata e direi che ha buone possibilità. Comunque vada, bisogna riconoscere che la squadra ha giocato a testa alta. E’ bello vedere che il Milan è tornato”.

Su Maldini e Gattuso: “Per me Paolo è quasi un fratello e, poi, il Milan è il Milan. Paolo sta facendo un grande lavoro, come tutto il Milan. C’è un bel progetto e sono tutti uniti dalla dirigenza, allo staff tecnico, passando per i calciatori. Ma non avevo dubbi che con il tempo i risultati sarebbero arrivati, il disegno era chiaro. Il Milan sta facendo un grandissimo campionato e deve mantenere grandi ambizioni”.

Rino, a cui sono molto affezionato, sta facendo un bel percorso da allenatore. Ha fatto tante esperienze e non si è mai tirato indietro. Ha lavorato tanto per far carriera. Va apprezzato anche per questo. Sarà emozionato nel tornare a San Siro da avversario? Credo che saprà tenere a bada le sensazioni. Il Milan è la sua storia, un bel pezzo della sua storia, come della mia, ma poi ognuno fa la sua strada”.

In conclusione, sul possibile ritorno di Ibra in Nazionale: “Se Ibra torna in Nazionale è un bene per la Svezia e per tutto il calcio europeo. Se Zlatan sta bene ed è motivato, un posto in squadra si trova sempre“.

Foto: GOAL