Shevchenko: “Ancora non riesco a riguardare le immagini della finale di Istanbul”

Andriy Shevchenko, ex centravanti del Milan e attuale commissario tecnico dell’Ucraina, ha parlato in diretta Instagram con Christian Vieri: “Nella nostra epoca eravamo tanti calciatori, tanti campioni. Ogni squadra tra le prime ne aveva 5-6. Tante squadre erano forti, la Fiorentina aveva Batistuta e Rui Costa, Chiesa, Balbo. C’erano Roma e Lazio, c’era il Parma. C’erano giocatori fortissimi, come Ronaldo, il Fenomeno… La finale di Istanbul? Non riesco a guardare ancora quelle immagini, butto via il telefono. Poi il Milan vinse senza di me ma siamo umani, dobbiamo vivere la vita ed essere forti e rialzarci”.

Foto: Klankosova