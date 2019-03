Shevchenko: “Allegri è il tecnico perfetto per i campioni. Su CR7, Gattuso e Piatek…”

Andrij Shevchenko si racconta a 360°. L’attuale commissario tecnico dell’Ucraina ha parlato così ai microfoni di Tuttosport: “Gattuso? Rino ha riportato entusiasmo. E’ preparatissimo: da tanto tempo non si lottava per la Champions. Gattuso ha tanto meriti, ma ce li hanno anche Maldini e Leonardo. Piatek sta dimostrando di essere un grande attaccante e per il Milan è importantissimo. Lui come me? E’ inutile fare paragoni, Piatek farà la sua strada. CR7? Dal vivo sembra lo stesso di sempre e molto più giovane degli anni che ha. La Juve era già forte prima di Ronaldo, però gli mancava un fuoriclasse come lui che risolve le partite impossibili. Champions? Adesso che hanno Ronaldo, la Juve può trionfare. Cosa penso di Allegri? Mi piace molto la sua capacità di gestire e motivare il gruppo. E’ il tecnico perfetto per i campioni. Quando hai grandi giocatori devi affidarti anche a loro e Allegri lo fa”.

Foto: Twitter personale Shevchenko