Shevchenko: “Abbiamo provato a fare la nostra partita. Ora la Juve, calendario difficile ma daremo tutto”

Il tecnico del Genoa, Andriy Shevchenko, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Milan.

Queste le sue parole: “La squadra ha cercato di fare la partita, abbiamo creato qualche occasione. Ma quando ti fanno subito gol i tuoi piani cambiano. Abbiamo cercato di ritornare in partita, ma il Milan è stato all’altezza”.

Zero gol in tre partite: “Oggi soprattutto abbiamo cercato di andare vicini al gol, ma non abbiamo avuto fortuna. Ma ci sono grandi meriti del Milan che è una squadra fortissima e i suoi giocatori più concentrati”.

Sul mercato: “La società sta lavorando su quello. Io sono concentrato sulle partite che arrivano, domenica c’è la Juve. Abbiamo una serie di partite difficili e molti infortunati che non riusciamo a recuperare. Serve stringere i denti, andare avanti e lottare fino alla fine”.

Sui vecchi compagni: “Bellissimo riabbracciarli. Con loro ho un rapporto bellissimo e auguro al Milan di fare molto bene. Hanno una serie di partite difficili e faccio il tifo per loro”. Foto: Twitter Genoa