Tra le manifestazioni di giornata contro la guerra in Ucraina va segnalata quella avvenuta a Londra. C’era anche Andriy Shevchenko a sfilare per il suo paese d’origine, come dimostrano le foto postate su twitter dallo stesso ex attaccante del Milan. Direttamente da Trafalgar Square, Sheva ha scritto: “Fermate la guerra in Ucraina!”.

Foto: Twitter Shevchenko