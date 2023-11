Sheva su Ucraina-Italia: “Arrivati a questo punto non abbiamo niente da perdere, ce la giocheremo”

La sfida di questa sera tra Ucraina e Italia valevole per la qualificazione a Euro 2024 è sempre più vicina. Il Ct della nazionale ucraina Andriy Shevchenko ha avuto modo di dire la sua durante un’esaustiva intervista rilasciata dalla Gazzetta dello Sport.

“È una partita molto importante, anzi, è molto più di una partita per tutti noi. Nonostante la guerra, nonostante la necessità di giocare in trasferta e con tutte le difficoltà che abbiamo dentro al paese, la squadra è ancora in corsa e in buona posizione. C’è stato un cambio generazionale, abbiamo giocatori validi come Mudryk, Sudakov e Tsyngakov. Rebrov ha fatto un ottimo lavoro in una situazione complicata. Ha portato una filosofia sua e la squadra si è rigenerata. Arrivati a questo punto non abbiamo niente da perdere, ma non per questo ci vogliamo accontentare”.

Foto: Shevchenko Twitter Euro 2020