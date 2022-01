Sheva e il Genoa: il disastro dell’incoerenza

La storia del Genoa, nessuno si offenda, ci ricorda quella del Parma. Stessa proprietà americana, un anno fa di questi tempi il Parma decise di andare su una marea di stranieri per cercare di evitare la retrocessione in B. Non fu un successo, anzi. Auguriamo al Genoa di risollevarsi e di salvarsi, ci sono numeri impietosi ma quelli possono starci, non tutte le stagioni sono le stesse. Ma nel caso di 777 Partners è il disastro dell’incoerenza: era stato preso Shevchenko con un contratto oneroso e lungo (circa due milioni a stagione, scadenza 2024), la nuova proprietà aveva messo le mani avanti dandogli fiducia a prescindere. Invece, nelle ultime 48-72 ore lo ha messo pesantemente in discussione, contattando e raggiungendo un accordo di massima con Labbadia, pur avendo sotto contratto sia Ballardini che Maran. Chiariamo un concetto: la nuova proprietà è libera di prenderne altri quattro o cinque di allenatori fino a giugno, ma che senso ha presentarsi con Shevchenko in Coppa Italia a San Siro quando anche i muri sanno che ormai è stato completamente sfiduciato. E che senso avrebbe confermarlo fino alla partita di lunedì a Firenze soltanto perché ci sono stati segnali confortanti a San Siro oppure perché i tempi sono stretti per pensare a un cambio? Il Genoa ha un grande passato e una storia ricchissima: possono anche esserci, e ci sono stati, momenti difficili ma così non si può, è il disastro dell’incoerenza.

FOTO: Twitter Genoa