Sheva, così non va: 5 partite, 1 punto e 1 gol. Il Genoa è in crisi

Un allenatore fresco di nomina può meritare tutta la fiducia di questo mondo, ma i numeri di Shevchenko sono inquietanti. Con tutti gli alibi di questo mondo (calendario difficile, infortuni e contrattempi vari) ma il Genoa attuale è davvero in caduta libera. Cinque partite giocate: 4 sconfitte, 1 appena a Udine e soprattutto un solo gol. Il Genoa non tira in porta, non ha un gioco, vive un momento complicatissimo. La nuova proprietà si è voluta assumere questa responsabilità, padronissima di farla, ha deciso di ufficializzare il nuovo general manager Spors la mattina del derby. Mercato importante a gennaio: certo, ma prima serve altro perché così il Genoa rischia di restare incastrato dentro un tunnel.

FOTO: Twitter Genoa