Shearer contro lo United: “Imbarazzante. Quale sarebbe il piano di ten Hag?”

Dopo l’ennesimo ko del Manchester United, che oggi è passato nelle mani di Ineos, l’ex attaccante inglese Alan Shearer si è scagliato contro il tecnico Ten Hag e il progetto dei Red Devils: “Il Manchester United è imbarazzante, ha segnato solo diciotto gol in stagione, solo lo Sheffield ha fatto peggio – ha detto alla BBC -. “Erik Ten Hag dice che stanno seguendo i piani, ma io non ho la minima idea di che piano sia. C’è qualcosa che sta andando drasticamente in maniera sbagliata”.

Foto: Instagram Manchester United