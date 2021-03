Shaw: “Nel primo tempo siamo stati orribili. Pogba fa la differenza”

Luke Shaw ha parlato così a BT Sport dopo il successo del Manchester United in Europa League sul Milan:

“Siamo molto contenti di essere passati, ma a essere onesti nel primo tempo siamo stati davvero orribili.

Siamo partiti bene, abbiamo tenuto il controllo del pallone, ma poi abbiamo iniziato a perdere troppe volte la palla e a subire la pressione.

Nel secondo tempo, aiuta sempre avere un giocatore di livello mondiale come Pogba che fa la differenza. Lui l’ha fatta. Ma sappiamo che dobbiamo fare meglio di così. È una vittoria ottima, la cosa positiva è che siamo passati. La mia convocazione con l’Inghilterra? Sono molto contento, mancavo da un po’ e non vedo l’ora di tornare”.