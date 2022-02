Shaqiri verso la MLS. Il Lione: “Accogliamo la sua richiesta e lo autorizziamo a trattare. Non sarà convocato”

Xherdan Shaqiri è pronto a lasciare la Francia e l’Europa. E’ molto vicino all’approdo ai Chicago Fire in MLS. A proposito di questo, il Lione ha rilasciato un comunicato che autorizza il giocatore a trattare: “La dirigenza dell’Olympique Lione e mister Peter Bosz informano di aver accolto la richiesta di Xherdan Shaqiri di poter negoziare con un club di MLS. Di conseguenza, il centrocampista della Nazionale svizzera non ha preso parte all’allenamento di oggi e non farà parte del gruppo che si recherà domani sera a Monaco per il 23° turno di Ligue 1”.

FOTO: Twitter Lione