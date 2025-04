Shaqiri: “Triplete dell’Inter? Difficile ma non impossibile. Serve una buona dose di fortuna”

Xherdan Shaqiri, ex giocatore di Bayern Monaco e Inter, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per presentare i quarti di finale di Champions League di stasera tra le due squadre: “Avendo giocato in entrambi i club e vissuto grandi momenti sia con l’Inter che con il Bayern, diventa una domanda difficile per me. Non posso fare una ‘prediction’. Tiferò semplicemente per la squadra migliore”.

Sulla possibilità del Triplete dei nerazzurri: “Molto difficile, ma non impossibile. Per conquistare un obiettivo del genere hai bisogno di una stagione perfetta e certamente anche di una buona dose di fortuna”.

Foto: Instagram Shaqiri