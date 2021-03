Shaqiri e la crisi di vittorie ad Anfield del Liverpool: “Senza tifosi è più facile per le avversarie”

Il Liverpool sembra sotto una maledizione: sono ben 8 le partite di campionato senza vittorie in casa, quello stadio di Anfield che tanto intimoriva le avversarie. L’ultima testimonianza in merito è quella di Xherdan Shaqiri, attaccante svizzero dei Reds che ai microfoni di Sy Sports UK ha dato i suoi perché: “La verità è che per i nostri avversari è più semplice affrontarci ad Anfield adesso che non c’è il pubblico. Perché i nostri tifosi sono un fattore molto importante per noi, ci spingono costantemente”.

Foto: Langenthaler Tagblatt